Gençlerbirliği'ni deviren Antalyaspor sezonu 3 puanla açtı

Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden ve her iki devrede de birer gol bulan Antalyaspor, rakibini 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. 41. dakikada 20 yaşındaki Bünyamin Balcı'nın golü Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla biterken dakikalar 77'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Hakan Özmert, skoru 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Antalyaspor, sezonun açılış haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek sezona galibiyetle başladı.Abone ol
15. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in sert şutunda, top kalecide kaldı.
25. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında kale önünde oluşan karambol sırasında topu önünde bulan Soner Dikmen'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin son anda kurtardı.
41. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahasına giren Fredy, meşin yuvarlağı kale önünde uygun pozisyondaki Bünyamin Balcı'ya bıraktı. Bünyamin'in dokunduğu top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
48. dakikada Amilton'un pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fredy'nin sert vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.
65. dakikada Fredy'nin defansın üzerinden pasında ceza sahası çizgisi üzerinden topla buluşan Jahovic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
77. dakikada Amilton'un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Hakan Özmert, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Antalyaspor: 2 - 0 :Gençlerbirliği
Stat: Antalya
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Metin, Osman Gökhan Bilir
Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Nazım Sangare, Hakan Özmert, Fredy, Bünyamin Balcı (Dk. 67 Nuri Şahin), Amilton, Doğukan Sinik (Dk. 78 Orgill), Jahovic (Dk. 87 Podolski)
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 82 İlker Karakaş), Diego, Toure, Johansson, Soner Dikmen (Dk. 82 Murat Yıldırım), Berat Ayberk Özdemir, Sio, Candeias, Stancu, Ayite (Dk. 65 Sefa Yılmaz)
Goller: Dk. 41 Bünyamin Balcı, Dk. 77 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 53 Diego (Gençlerbirliği)