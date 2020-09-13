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Malatya'da sokak düğününe ceza yağdı

Malatya'da sokak düğününde Y.K'nin sokak düğününde 6 kişiyle halay çektiğini tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 7 kişiye toplam 22 bin 260 lira ceza uyguladı.

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MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle aralarında düğün sahibinin de bulunduğu 7 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Düğün salonlarını denetleyen ekipler, vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına riayet etmelerini istedi.

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Özal Mahallesi'nde Y.K'nin sokak düğününde 6 kişiyle halay çektiğini tespit etti.

Ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan düğün sahibi ile halay çeken 6 kişiye toplam 22 bin 260 lira ceza uyguladı.

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