Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari Yüksekova kırsalındaki mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma astsubayın şehit olduğunu, 2 teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma astsubayımız şehit olmuştur. Operasyonda 2 terörist ölü ele geçirilmiştir. Kahraman jandarma astsubayımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Konya'ya şehit ateşi düştü

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın acı haberi, Konya'nın Yunak ilçesindeki annesi Nevruz ve babası Salih Aktay'a askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından Aktay ailesinin yakınları da eve akın etti. 4 kardeş olan şehit Aktay'ın 2 ay önce baba olduğu öğrenildi.