BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 466,23
HABER /  GÜNCEL

Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 2 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda 1 jandarma astsubayının şehit olduğunu açıkladı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari Yüksekova kırsalındaki mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma astsubayın şehit olduğunu, 2 teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma astsubayımız şehit olmuştur. Operasyonda 2 terörist ölü ele geçirilmiştir. Kahraman jandarma astsubayımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Konya'ya şehit ateşi düştü

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın acı haberi, Konya'nın Yunak ilçesindeki annesi Nevruz ve babası Salih Aktay'a askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından Aktay ailesinin yakınları da eve akın etti. 4 kardeş olan şehit Aktay'ın 2 ay önce baba olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da mesai saatleri çok değişecek! Özel sektör de dahil çok erken işbaşı
Canan Kaftancıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (13 Eylül Pazar)
İstanbul Ümraniye'de hastane tuvaletinde doğan bebek hayatını kaybetti
Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'de sondajlarına başlayacak
Milli Savunma Hulusi Akar Meis'i gösterip sordu: Bunlar tahrik değilse ne!
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı
Kayserispor'dan konuk ettiği Kasımpaşa'ya tek kurşun
Süper Lig'in yeni ekibi BB Erzurumspor, Ankaragücü'nü devirdi
Libya'daki Köroğlu Türkleri Türkiye'nin altyapı yatırımlarını bekliyor
Çin'den ABD'ye çok sert tepki: Dünya barışının önündeki tek engel
Göbeklitepe'ye nasıl gidilir? Göbeklite gizemi nedir12 bin yıllık çıktı
Yorumlar 2 yorum