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Süleyman Soylu duyurdu! Şehitlerin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Turuncu Kategoride aranan iki teröristin düzenlenen operasyonlarda ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir çok terör eyleme katıldığı belirlenen iki teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Soylu, twitter'dan yaptığı açıklamada Turuncu Kategoride aranan teröristler Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristlerin ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.

İşte o açıklama;

"Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova’da, bir çok olayın failleri; Turuncu Kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi. Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun..."

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