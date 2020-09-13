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İstanbul Ümraniye'de hastane tuvaletinde doğan bebek hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nin tuvaletinde bebeğini doğuran E.U'nun, bebeğin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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İSTANBUL Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında hayatını kaybeden bebeğin annesi E.U. ve babası olduğu iddia edilen S.Ç. isimli şahısların ifadelerinin alındığı belirtilerek soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

25 Ağustos akşamında Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi acil kısmına ağrı şikayeti ile giden 2001 doğumlu E.U. isimli kadının hastane tuvaletinde doğum yaptığı ifade edilen açıklamada, E.U.'nun doğum sonrası meydana gelen kanama nedeniyle hastanede tedavi altında alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında ifadesi alınan E.U., S.Ç. isimli şahıstan kendi rızası ile hamile kaldığını, karın ağrısı şikayeti ile ÜEAH'ye gittiğini, burada düşük yaptığını, düşük yapmak için ilaç almadığını, çocuğu öldürmek ya da çocuktan kurtulmak gibi bir amacının olmadığını beyan etmiştir. Tahkikat devam ettiği esnada doğumdan 5 gün sonra bebeğin hastanede hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. S.Ç. isimli şahsın da ifadesi alınmıştır. Tahkikat işlemleri devam etmektedir."

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