Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (13 Eylül Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1527 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 291 bin 162, can kaybı 7 bin 56 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "57 can kaybı, 1527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan birlik ve beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım, virüse fırsat vermeyelim" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 13 Eylül 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 96 bin 97 yeni test yapıldı, 1527 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 1102 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 8 milyon 519 bin 560, vaka sayısı 291 bin 162, vefat sayısı 7 bin 56 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 1267, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 oldu.

"Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "57 can kaybı, 1527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe 'dur' diyecek olan birlik ve beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım, virüse fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.

57 CAN kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. TEDBİRde BİRLİK olalım virüse fırsat vermeyelim. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 13, 2020