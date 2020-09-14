BIST 1.106
DOLAR 7,49
EURO 8,89
ALTIN 469,13
HABER /  MAGAZİN

Küçük İbo kaç yaşında gerçek adı nedir? Şarkıcı Küçük İbo kimdir?

Bir dönemin çocuk yıldızı olan Küçük İbo bugün Çağla ve Alişan ile programına konuk oluyor. Uzun süredir ekranlardan ve kameralardan uzak hayat süren Küçük İbo'nun hayatı da merak konusu oldu. Gerçek adı İbrahim Halil Küçük olan Küçük İbo lakaplı şarkıcı kimdir, Küçük İbo kaç yaşında ve şimdi ne yapıyor?

Abone ol

İbrahim Tatlıses'in bir konseri sırasında yanık sesinden etkilendiği Küçük İbo lakaplı şarkıcı İbrahim Halil Küçük yıllar sonra yeniden merak konusu oldu. Bir dönemin çocuk yıldızı olan, şarkıları en çok satan, dizileri reyting rekorları kıran Küçük İbo şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor. Şöhreti erken yaşta tanıyan Küçük İbo'nun hayatı ise merak konusu oldu. Peki Küçük İbo kaç yaşında, şimdi ne iş yapıyor? 

Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümünden mezun oldu.

Küçük yaşlardan bu yana şarkıcı kafasına koyan Küçük İbo, İbrahim Tatlıses'in Urfa'daki konseri sırasında sahneye fırlayıp, mikrofonu kaptı ve şöhretin kapısını aralamış oldu. Adı en çok Hülya Avşar Show'a katılıp, Avşarkızı'nın kucağına oturduğunda manşetlere çıktı.

2013 yılında 'Nerdesin' isimli bir albüm çıkardı. çırpınış da eski günleri geri getirmeye yetmedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Partili Ünal'dan anket açıklaması: Yüzde 40-42 bandının altına hiç düşmedik
İstanbul'da mesai saatleri değişiyor! İşte yeni çalışma saatleri
Koronavirüs Ankara'da azalacak İstanbul'da artacak! Sonbahar alarmı verildi
Canan Kaftancıoğlu kendisini eleştiren CHP'lilere 'Klavye Atatürkçüsü' dedi!
Trabzonspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu! 5 milyon euroya satılıyor
Roberto Carlos'un 100 yaşındaki babaannesi koronayı yendi
Beşar Esad'ın dayısı ve yönetimde etkili isimlerden Muhammed Mahluf koronavirüsten öldü
Fenerbahçe'nin anlaştığı Marcel Tisserand İstanbul'da
14 Eylül evde bakım maaşı yatan iller 21 oldu TC ile sorgulama
Eylül ayı 2020 engelli maaşları ne zaman ayın kaçında yatar?
Yorumlar