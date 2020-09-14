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Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu! 5 milyon euroya satılıyor

Vedat Muriç'i Lazio'ya satan Zajc'ı Genoa'ya kiralayan Fenerbahçe, bu kez de Jailson'u 5 milyon euroya Çin'e gönderiyor.

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Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda. Jailson’a Çin’den talip çıktı. Erol Bulut’un, “Satılabilir” raporu vermesinin ardından yönetim, Brezilyalı orta saha oyuncusunun bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi.

Düzenli bir şekilde forma giymek isteyen Jailson’un da Çin’e gitmek istediğini yönetime ilettiği kaydedildi. Anlaşma gereği Sambacı’nın eski takımı Gremio, satıştan yüzde 15 pay alacak.

Rıdvan Dilmen de duyurdu
Rıdvan Dilmen, "Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe, Jailson'u 4,5-5 milyon euroya civarında bir paraya satacak, öyle bir duyum aldım" ifadelerini kullanmıştı.

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