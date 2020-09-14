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Konya'da ilkokul müdürleri koronavirüsten hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da 2 eğitimci koronavirüse yenik düştü. Aynı ilçede görev yapan okul müdürleri Metin Avcı ve Atilla Ayan, birlikte aynı kaderi paylaştı.

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Meram Dere Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İlkokulu Müdürü Atilla Ayan, koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Değerli müdürlerimizi kaybetmenin üzüntüsündeyiz. Meram Dere Cumhuriyet İO müdürümüz Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İO müdürümüz Atilla Ayan’a Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza sabırlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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