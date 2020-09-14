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İşte Emre Belözoğlu'nun 30 gol 15 tarifi yaptığı golcüler

Fenerbahçe'de futbolun patronu Emre Belözoğlu'nun 30 gol 15 tarifi yaptığı 2 golcünün kimler olduğu ortaya çıktı.

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Sezona 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Emre Belözoğlu'nun peşine düştüğü forvet adayları belli oldu.

Samatta - Felipe Caicedo - Ze Luis
Haber Global ekranlarında yayınlanan 'Kontra' programında konuşan Serdar Ali Çelikler, ''Samatta - Felipe Caicedo - Ze Luis Fenerbahçe'nin ilgilendiği golcüler. Emre Belözoğlu'nun Tümer Metin'e yaptığı '30 gol atacak santrfor alacağız' açıklamasından sonra aklıma Burak Yılmaz ve Sörloth geldi. Başka 30 atacak adam yok. Diğerleri Cristiano Ronaldo, Suarez falan yani." dedi.

Fenerbahçe, Ze Luis'te bonservis sorununu çözemezse 1 yıl kiralama formülünü devreye sokacak.

''Ze Luis'i direkt Emre Belözoğlu aramış''
Emre Belözoğlu'nun Ze Luis'i telefonla aradığını aktaran Çelikler, ''Ze Luis'i direkt Emre Belözoğlu aramış. Ze Luis, ben gelirim ama bonservis var diyor. 8M€ bonservis. 7M€'ya düşürüldü en fazla." ifadelerini kullandı.

Samatta için kiralık formülü
Fenerbahçe'nin büyük hedeflerinden birinin de Mbwana Samatta olduğu ve Aston Villa ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıkları yapıldığı iddia edildi.

Seferovic iddiası
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Benfica’nın Boşnak asıllı İsviçreli golcüsü Seferovic için Portekiz ekibine teklifte bulunduğu da iddialar arasında. Benfica, beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki oyuncu için gelecek tekliflere sıcak bakıyor. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Boşnak asıllı oyuncu sarı lacivertli ekibin yeni golcü adaylarından.

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