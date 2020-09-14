Bedia Akartürk kaç yaşında aslen nereli? Bedia Akartürk kimdir hayatı

Türk Halk Müziği'nin duayen isimlerinden biri olan Bedia Akartürk'ün hayatı merak konusu oldu. Aslen İzmir Ödemişli olan Bedia Aakatürk 79 yaşında. Eşi Atilla Seller'i 2007 yılında kalp krizinden kaybeden Bedia Akatürk'ün Nihan Yıldız adında bir çocuğu var. İşte Bedia Akartürk'ün hayatı ve şarkıları...

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Güçlü sesi, eşsiz yorumu ile müziğin duayen isimlerinden biri olan Bedia Akartürk'ün hayatı araştırılmaya başladı. Sanat hayatı boyunca birçok ödül alan Bedia Akartürk aslen İzmirli ve 79 yaşında. Atilla Seller ile evlilik yapan Bedia Akatürk, eşini kalp krizi sonucu 2007 yılında kaybetti ve kızı var.

Bedia Akartürk, kariyeri boyunca çok sayıda albüm çıkardı. Aralarında Altın Plak ve Altın Taç da olmak üzere çok sayıda ödüle layık görüldü. Öte yandan ünlü sanatçının memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesinde sanatçının adına bir de müze var. Peki, Bedia Akartürk kimdir? İşte, Bedia Akartürk'ün biyografisi...

4 Şubat 1941 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Ailenin tek çocuğu olan Bedia Akartürk, sanat hayatına doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başladı.

9 yıl boyunca İzmir Radyosu'nda görev alan Bedia Akartürk daha sonra Ankara Radyosu'na geçmiş müzikal çalışmalarına burada devam etmiştir.

Ankara Radyosu'ndan emekli olan Bedia Akartürk, sanat hayatında 6 sinema filmi ve çok sayıda albüme imza atmıştır.

Kariyeri boyunca sayısız konser veren Akartürk, bunların yanına pek çok da ödül almıştır.

Bedia Akartürk'ün adına memleketi İzmir'de müze de bulunmakta. Müzede Bedia Akartürk'ün bu zamana kadar almış olduğu tüm ödülleri, giymiş olduğu sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlamış olduğu yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde sergileniyor.