Jose Mourinho'dan Alexander Sörloth açıklaması

Everton maçının ardından basın toplantısında konuşan Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Alexander Sörloth hakkındaki sorulara yanıt verdi.

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu verdiği bir röportajda Norveçli forvet Alexander Sörloth'a Tottenham ve Leipzig'in talip olduğunu söylemişti.

Everton karşısında mağlubiyet alan Tottenham'da Jose Mourinho basın karşısına çıktı ve soruları yanıtladı.

"Sörloth hakkında tartışmayacağım''

Gazetecilerin Sörloth hakkında sorduğu soruyu cevaplayan Mourinho, "Sörloth hakkında tartışmayacağım. Eğer Trabzonspor başkanı öyle söylemişse 'doğru değil' diyemem. Alexander Sörloth, Trabzonspor'un futbolcusu ve onun hakkında konuşmak bana düşmez." dedi.

"Sorumluluğu alıyorum"

"Forvete ihtiyacımız var mı? Evet. Bugün maçı kaybettiğimiz için mi? Hayır." diyen Tottenham Menajeri Jose Mourinho, "Forvete ihtiyacımız olduğu için kaybetmedik. Maçı kaybettik ve bu yenilginin sorumluluğunu alıyorum." dedi.