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Antalya’ya sene başından bu yana 2 milyona yakın turist geldi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlıklı turizm hizmeti sunan Antalya’ya, yılbaşından 10 Eylül’e kadar 1 milyon 883 bin 903 yabancı turist geldi.

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Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kentte, temmuzdan itibaren turizm hareketliliği başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda salgın sürecinde başlatılan 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' kapsamında güvenli ve sağlıklı turizm hizmetinin verildiği Antalya’da, özellikle ağustos ve eylülde turist yoğunluğu arttı.

İlk 3 sıra değişmedi

Antalya’ya 1 Ocak-10 Eylül döneminde 1 milyon 883 bin 903 yabancı turist geldi. İlk sırada ana pazar Rusya, ikinci sırada Ukrayna, üçüncü sırada ise Almanya yer alıyor.

Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay, birkaç ay önce sıfır noktasında olunmasına rağmen turizmdeki hareketliliğin önemli olduğunu söyledi.

Kınay, sertifika programı ve sağlıklı turizm kampanyasının Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran önemli bir özellik olduğunu vurguladı.

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