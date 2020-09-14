Antalya'da 'eşim temizlik hastası' diye boşanma davası açtı! Evde sığıntı gibi oldum
ANTALYA'da 1 çocuk babası Ali Ö., eşi S.Ö.'ye 'temizlik hastası' olduğu, evinde dilediği gibi hareket edemediği ve 'sığıntı' muamelesi gördüğü iddiasıyla boşanma davası açtı.
Antalya ilginç bir boşanma davasına ev sahipliği yapıyor. 1 çocuk babası Ali Ö., eşi S.Ö.'ye 'temizlik hastası' olduğu, evinde dilediği gibi hareket edemediği ve 'sığıntı' muamelesi gördüğü iddiasıyla boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, eşinin temizlik yapmak için çocuğunu odaya kilitlediğini öne süren koca, mobilya, kapı ve camlar dahil tüm eşyaların sürekli silindikleri için aşınıp eskidiğin iddia etti..
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 1 çocuk babası Ali Ö. (40), aynı yaştaki eşi S.Ö.'ye, aile mahkemesinde boşanma davası açtı. Eşiyle 2012 yılında görücü usulüyle evlendiklerini, 1 yıl sonra da çocuklarının dünyaya geldiğini ifade eden Ali Ö., dava dilekçesinde eşini 'temizlik hastası' olmakla suçladı. Ali Ö. dilekçesinde şunları ifade etti:
"Eşim evlenmeden önce hastalık derecesindeki takıntılarını, bilinçli olarak benden saklamıştır. Ben bu durumu bir hafta sonra öğrendim. Evlendiğimden bu yana çok zor günler geçirdim. Evliliğim süresince bir gün bile mutlu olamadım. Çünkü eşim ağır derecede temizlik hastası. İşten eve geldiğim an içeriye hemen giremezdim. Eşim terlikleri getirip, doğruca banyoya gitmemi söylerdi. Kendi evimde dilediğim gibi hareket edemiyorum. Oturup, kalktığım her an tedirginlik duyuyorum. Çünkü sürekli olarak, etrafı kirlettiğim iddiasıyla beni azarlayıp, başka yere itilirdim."
"Evdeki mobilyalar, kapılar ve camlar dahi sürekli deterjanla temizlenmekten aşınmış ve eskimiş vaziyettedir. 40 bin TL civarında zararım oluşmuştur. Ayrıca bir günde bir paket ıslak mendil biterdi. 2-3 günde bir çamaşır suyu biterdi. Aylık ortalama 600-700 TL temizlik masrafımız oluyor. Her sabah yattığım yorganı, yastığı, çarşafı yıkayıp, yatağı temizliyor. Kendi evimde sığıntı muamelesi görüyorum. Arkadaşlarımı, akrabalarımı hatta anne-babamı dahi evime çağıramıyorum. Eşim, evi kirleteceği bahanesiyle hiç kimsenin eve girmesine müsaade etmiyor."