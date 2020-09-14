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Paris Saint-Germain'den olaylı puan kaybı: 5 kırmızı kart çıktı

FRANSA ligine ilk hafta mağlubiyetle başlayan Paris Saint-Germain, ikinci hafta da sahasında Marsilya'ya 1-0'lık skorla boyun eğdi. Mücadelede Neymar'ın dahil olduğu 5 kırmızı kart çıktı.

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Ligue 1'de ilk maçını Lens deplasmanında 1-0 kaybeden Paris Saint-Germain, evinde Marsilya karşısında da puan alamadı. Fransız devi, 31. dakikada Florin Thauvin'in golüyle sahasında Marsilya'ya 1-0 mağlup olarak sezonun ilk iki haftasında üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Öte yandan maçın ardından çıkan tartışma sonrasında PSG'den Kurzawa, Neymar ve Paredes, Marsilya'dan da Amavi ve Benedetto kırmızı kart gördü. Maç 5 kırmızı kartla tamamlandı.

Oynadığı iki maçta puanın yanı sıra gol de bulamayan Paris Saint-Germain en son 1984-85 sezonunda ligdeki ilk iki maçını kaybetmişti.

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