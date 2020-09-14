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İzmir'de oğlu tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı

İZMİR'in Buca ilçesinde oğlu tarafından darbedilen kadın tedavi altına alındı.Polis, kendilerine bıçak çeken şüpheliyi biber gazı sıkarak gözaltına aldı

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Alınan bilgiye göre, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki evlerinde A.T, tartıştığı annesi M.T'yi darbetti. 

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.T, eve gelen polis ekiplerine bıçak çekti. Biber gazı sıkan polis, zanlıyı gözaltına aldı. 

Eve giren sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne M.T, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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