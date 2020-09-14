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İstanbul'da cinci hoca rezaleti! Kadınlara cinsel istismarda bulunurken ifşa oldu ve tutuklandı

İstanbul'da kendini hoca diye tanıtarak kadınlardan para ve istismarda bulunan Burhan D. düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

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İSTANBUL'da kendini hoca olarak tanıtarak kadınlara istismarda bulunan Burhan D. tutuklandı. Şüphelinin terör örgütü PKK'nın da bir etkinliğine katıldığı belirlendi.

kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara evliliklerini kurtarma vaadiyle istismarda bulunan Burhan D. tutuklandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemer Mahallesi'nde yaşayan Burhan D'nin (48) eşleriyle boşanma aşamasında olan çok sayıda kadına kendisini hoca olarak tanıttığı ve evliliklerini kurtarabileceğini vadederek bu kadınlardan hem para aldığı hemde vücutlarına çeşitli yazılar yazarak cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, nitelikli dolandırıcılık ve cinsel tacizden suç kaydı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terör örgütü PKK için dua ediyor

Şüphelinin sosyal medyada yer alan bir fotoğrafında da terör örgütü PKK'nın geçmişte düzenlediği bir organizasyona hoca olarak katıldığı ve dua ettiği görülüyor.

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