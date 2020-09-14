DSÖ'den korkutan uyarı! Ekim ve Kasım ayları daha sert geçecek

DSÖ Avrupa'dan kritik açıklama geldi. Ekim ve Kasım aylarında, koronavirüse (Covid-19) bağlı ölümlerin daha sert geçeceği ifade edildi.

Abone ol

Dünya Sağlık Örgütü, küresel salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını açıkladı. Örgütün yayınladığı rapora göre, dünya genelinde bir günde 307 bin 930 vaka tespit edildi. Bu sayı salgın başından bu yana ulaşılan en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayısında rekor artış

En fazla vaka artışı Hindistan, ABD ve Brezilya'da kaydedildi. Bir önceki günlük vaka rekoru yaklaşık 307 bin vakayla 6 Eylül'de kayıtlara geçmişti. Dünya genelinde şu ana kadar 29 milyondan fazla vaka tespit edildi. 927 binden fazla can kaybı yaşandı.

Ekim ve Kasım ayları daha sert geçecek

Öte yandan DSÖ Avrupa'dan kritik açıklama geldi. Ekim ve Kasım aylarında, koronavirüse (Covid-19) bağlı ölümlerin daha sert geçeceği ifade edildi.