Mersin'de koronavirüsü yenen hemşire: Bir nefese hasret kalarak ağlayan hastalarımız var

Nalpara, "İkimizin de testi negatif çıkınca 1 Eylül'de işimin başına döndüm. Bu süreçte bende sadece boğaz ağrısı oldu. Başka hiçbir belirti yoktu. Semptomların tamamını eşim yaşadı. İşi bildiğiniz için daha çok korkuyorsunuz. Eşinizin solum sıkıntısını takip ediyorsunuz. Bayılacak, düşüp başını bir yere çarpacak diye korkuyorsunuz. Çocuklarınızın stresini yaşıyorsunuz. Bir bakıma kendinizi unutuyorsunuz. Ben kendimi şanslı hissediyorum. En ufak bir sorun yaşamadan süreci atlattım" diye konuştu.