BIST 8.985
DOLAR 30,60
EURO 33,00
ALTIN 1.991,98
HABER /  GÜNCEL

İHH'den Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere kış yardımı

İHH'den Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere kış yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının "İyilik soğuk geçirmez" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında Suriye'nin kuzeybatısındaki ihtiyaç sahibi 4 bin 608 aileye​​​​​​​ kış yardımı ulaştırıldı.

Abone ol

İdlib, Afrin, Azez ve Cerablus'taki savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere kömür, battaniye, sünger yatak, gıda kolisi, mont ve çizme gibi yardım malzemeleri dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki savaş mağduru ailelere kampanya kapsamında destek verdiklerini söyledi.

Tosun, soğuğun daha etkili olduğu kış günlerinde yardım dağıtımlarını artırdıklarını belirterek, "Başta Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki yardımseverlerin Suriye'deki aileler için İHH İnsani Yardım Vakfımıza ulaştırmış olduğu bağışlarla temin ettiğimiz yardım malzemelerini kamplarda yaşayan ailelere dağıtıyoruz." dedi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdüreceklerini vurgulayan Tosun, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz ocak ayı boyunca ve şubatın ilk 5 gününde Suriye'nin İdlib, Afrin, Azez ve Cerablus bölgelerinde bin 152 ton kömür, 13 bin 589 battaniye, 4 bin 565 mont, 3 bin 278 çizme, bin 486 sünger yatak, 482 soba ve 3 bin 296 gıda kolisi dağıttık."

Tosun, 4 bin 608 aileye yardım ulaştırdıklarını ve kış yardımı çalışmalarının martın sonuna kadar süreceğini sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır’da 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Diyarbakır’da 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Biden unutuyor, sağlığıyla ilgili endişeler artıyor! Almanya Başbakanı'nın da adını karıştırdı
Biden unutuyor, sağlığıyla ilgili endişeler artıyor! Almanya Başbakanı'nın da adını karıştırdı
Minikler, lösemi teşhisi konulan arkadaşları için seferber oldu
Minikler, lösemi teşhisi konulan arkadaşları için seferber oldu
AK Partili Beldiye Başkanı istifa etti! Yeniden Refah Partisi'nden başkan adayı oldu
AK Partili Beldiye Başkanı istifa etti! Yeniden Refah Partisi'nden başkan adayı oldu
Konya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Konya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
İYİ Parti'nin İstanbul'un 6 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu
İYİ Parti'nin İstanbul'un 6 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal’e ilk hançeri sırtında taşıdıkları vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal’e ilk hançeri sırtında taşıdıkları vurdu
TCG BURGAZADA, Doğu Akdeniz'de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladı!
TCG BURGAZADA, Doğu Akdeniz'de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladı!
AYM başkanı 'AYM kararlarına uyulması zorunluluk' dedi cumhurbaşkanı başdanışmanı yanıt verdi
AYM başkanı 'AYM kararlarına uyulması zorunluluk' dedi cumhurbaşkanı başdanışmanı yanıt verdi
Bakan Ersoy, 2024 yılı turizm hedefini açıkladı
Bakan Ersoy, 2024 yılı turizm hedefini açıkladı
MSB kaynaklarından F-16 açıklaması: Olumsuzluk beklenmiyor
MSB kaynaklarından F-16 açıklaması: Olumsuzluk beklenmiyor