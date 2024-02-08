Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal’e ilk hançeri sırtında taşıdıkları vurdu

Adıyaman’da "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde konuşan Erdoğan, yıl sonuna kadar 32 bin konutun daha teslim edileceğini söyledi. "Türkiye eski Türkiye değil" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolda birbirini görseler selam vermeyecek olanları aynı ittifak içerisinde birleştirdiler ama başarılı olamadılar. Günahları da Bay Kemal'in sırtına yüklediler. Bay Kemal'e ilk hançeri vuranlar ise sırtında Meclis'e taşıdıkları oldu" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz"

Adıyaman'da 39 bini konut, 3 bin 400'ü işyeri ve 3 bine yakını ahır toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. Bugün 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz. İnşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini ev ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz.

27 bin 600 haneye kira yardımı yaptık. Şimdi kalıcı konutların teslimine başlayarak şehrimizin ayağa kaldırılmasında yeni bir safhaya geçtik.

Adıyaman'a savunma sanayi şirketlerimizin ortaklığıyla, TUSAŞ koordinasyonunda laboratuvar, test altyapısı, kablo, konnektör, kablaj üretim tesisi kuruyoruz.

"Emin olun yoktur"

Emin olun dünyada 14 milyonu etkileyen 11 ilimizin 124 ilçesindeki 7 bin mahalle ve köyümüzde yıkıma yol açan felaketin ardından bu kadar kısa sürede kalkabilecek bir ülke yoktur.

Terör örgütleri üzerinden ülkemize istikamet vermek, siyaseti yönlendirme çabaları bitmiyor. Birden artış gösteren terör eylemleri, tahrikler, tuzaklar boşuna değildir. Oyunu kuranların bilmedikleri bir şey var o da Türkiye'nin eski Türkiye olmadığıdır.

"Tüm günahı Bay Kemalin sırtına yükleyip kenara çekildiler"

Önümüze pek çok sinsi oyunla yolumuz kesilmeye çalışıldı. Gezi olaylarından darbe girişimine sosyal kaos girişiminden ekonomik tuzaklara karşı denediler, birer birer üstesinden geldik. Son olarak Mayıs seçimlerinde denediler. Yolda birbirini görseler selam vermeyecek olanları aynı ittifak içerisinde birleştirdiler ama başarılı olamadılar. Tüm günahı Bay Kemalin sırtına yükleyip kenara çekildiler. Bay Kemal'e ilk hançeri vuranlar ise sırtında Meclis'e taşıdıkları oldu. Halbuki milletimiz o dönem kimin nerede durduğunu gayet iyi hatırlıyor.

Bazı belediyeleri kaybetmemek için yine akıl ziyan arayışlara giriştiler. Terörle ilişkili partilerle demlenmek mi dersiniz, adliyeye saldıran teröristlere kol kanat germek mi dersiniz akla gelen gelmeyen nice pazarlıkla çırpınıp duruyorlar. Bir yandan kendi içlerinde saç saça baş başa kavga içerisindeler.

Milletimiz altılı ittifakın düştüğü duruma bakıp ülke iyi ki bunların eline kalmadı diye hamd ediyor. Mart seçimlerinin ardından da aynı şükrü şehirlerimizdeki vatandaşlarımız yapacak. Gidişat onu gösteriyor.

"Biz her zaman sizin yanınızdayız"

Ben evlatlarımızdan ümitliyim. Tabii çocuklarımızla birlikte onları yetiştiren hanımlarımızdan ümitliyim. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Yeter ki siz şehrinize, evinize, işinize, ailenize, geleceğinize sahip çıkın. Gerisinin üstesinden beraberce geliriz.