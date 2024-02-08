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Posof’ta köye çığ düştü

Posof’ta köye çığ düştü

Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Derindere köyünde çığ düştü.

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Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle Derindere köyünde çığ felaketi meydana geldi. Haberin alınmasından sonra İlçe Kaymakamlığınca vakit kaybedilmeden, ilgili tüm birimler köye yönlendirildi. Jandarma, AFAD, İlçe Tarım ve Özel İdare ekiplerinin koordineli ve özverili çalışmasıyla olası can kayıplarının önüne geçildi.
İlçe kaymakamı Emrah Akduman vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Devletimizin her durumda vatandaşının yanında olmuştur. Ayrıca ivedilikle zarar tespit komisyonu kurulmuş ve yerinde tespit çalışmaları yapılmıştır” diye konuştu.

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