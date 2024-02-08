MHP Genel Başkan Yardımcısı duyurdu: AK Parti ve MHP bir araya gelecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul vekili Feti Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, MHP ve AK Parti heyetlerinin belediye meclis üyelerinin belirlenmesinde izlenecek olan yöntemi gözden geçirmek üzere bir araya geleceğini duyurdu.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul vekili Feti Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, MHP ve AK Parti heyetlerinin belediye meclis üyelerinin belirlenmesinde izlenecek olan yöntemi gözden geçirmek üzere bir araya geleceğini duyurdu.



MHP'li Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli bekayı esas alan siyasi ve ahlaki bir duruşla somutlaşmış iş birliği çerçevesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye meclisi üyelerinin belirlenmesinde izlenecek yöntemi gözden geçirmek üzere, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti heyetleri bugün bir araya gelecektir" dedi.