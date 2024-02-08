BIST 8.924
DOLAR 30,59
EURO 33,04
ALTIN 2.002,58
HABER /  EKONOMİ

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü!

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.953,08 puanla rekor seviyeyi gördü.

Abone ol

Günün ilk yarısında 8.953,08 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,71 puan ve yüzde 1,09 değer kazancıyla 8.939,72 oldu. Toplam işlem hacmi 56,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 1,1 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,8 ile gıda, en fazla kaybettiren yüzde 5,46 ile sigorta oldu.

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürdüğüne yönelik sinyallerin sıcaklığını korumaya devam ettiğini belirterek, bu durumun Fed yetkililerinin açıklamalarında temkinli olmasına neden olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan ilk "Enflasyon Raporu" toplantısında, parasal sıkılığın fiyatlama davranışlarına yansımasının öngördüklerinden daha güçlü olduğunu ifade etti.

2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu aktaran Karahan, 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olduğunu kaydetti.

Günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.960 ve 9.000 puanın direnç, 8.750 ve 8.620 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hibrit satışlar dizeli geçti Ocak ayında satılan her 2 elektrikli otomobilden biri Togg oldu
Hibrit satışlar dizeli geçti Ocak ayında satılan her 2 elektrikli otomobilden biri Togg oldu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Beline sardığı 1 kilo altınla sınırı geçmeye çalışırken yakalandı
Beline sardığı 1 kilo altınla sınırı geçmeye çalışırken yakalandı
Cezaevinden izinli çıkan kişi otelde dehşet saçtı!
Cezaevinden izinli çıkan kişi otelde dehşet saçtı!
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan söyledi! Elektrik ve doğalgaza zam geliyor...
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan söyledi! Elektrik ve doğalgaza zam geliyor...
İstanbul'un hava kirliliği raporu açıklandı! İşte en kirli ilçeler
İstanbul'un hava kirliliği raporu açıklandı! İşte en kirli ilçeler
Aydın’ın dağlarında atlar, çiftçinin imdadına yetişiyor
Aydın’ın dağlarında atlar, çiftçinin imdadına yetişiyor
İstanbul’da takside "taciz" tartışması! Şoför o anları anlattı
İstanbul’da takside "taciz" tartışması! Şoför o anları anlattı
Bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti
Bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti
Yaşar Güler Somalili mevkidaşıyla görüştü
Yaşar Güler Somalili mevkidaşıyla görüştü
Elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer hastalığı tanımlandı!
Elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer hastalığı tanımlandı!
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Erdoğan'ın önünde uyardı! "AYM kararlarına uyulması zorunlu!"
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Erdoğan'ın önünde uyardı! "AYM kararlarına uyulması zorunlu!"