BIST 8.923
DOLAR 30,60
EURO 33,05
ALTIN 2.004,40
HABER /  GÜNCEL

Bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti

Bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti

Antalya’da seyir halindeyken yoldan çıkan hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti. Kaza anıysa bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Abone ol

Kaza, dün gündüz saatlerinde Döşemealtı ilçesi Antalya-Burdur D650 Karayolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Dilman (45) yönetimindeki hafif ticari araç, Burdur istikametine doğru seyir halindeyken yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Dilman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza anıysa bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sol şeritten ilerleyen aracın yoldan çıkması ardından bariyerlere çarparak kaza gerçekleştirmesi yer aldı. Çarptıktan sonra araç hurdaya dönerken, arkadan gelen ve yan şeritte yer alan diğer araçların kazayı kıl payı atlatması da görüntülere yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yaşar Güler Somalili mevkidaşıyla görüştü
Yaşar Güler Somalili mevkidaşıyla görüştü
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer hastalığı tanımlandı!
Elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer hastalığı tanımlandı!
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Erdoğan'ın önünde uyardı! "AYM kararlarına uyulması zorunlu!"
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Erdoğan'ın önünde uyardı! "AYM kararlarına uyulması zorunlu!"
Türkiye yeni virüsle karşı karşıya: Okullar açıldı vakalar arttı
Türkiye yeni virüsle karşı karşıya: Okullar açıldı vakalar arttı
Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, İstanbul'a geldi
Turizmde 2024 hedefi 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar!
Turizmde 2024 hedefi 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar!
Çaykur Rizespor, Muammer Sarıkaya'yı renklerine bağladı
Çaykur Rizespor, Muammer Sarıkaya'yı renklerine bağladı
Ataşehir’de ucuz kask can aldı
Ataşehir’de ucuz kask can aldı
Kedi köpek mamasında ihracat 10 yılda 27 kat arttı!
Kedi köpek mamasında ihracat 10 yılda 27 kat arttı!
Cem Küçük ile Özgür Demirtaş aynı noktada buluştu! Acilen 500 ve 1000 TL'lik banknot lazım
Cem Küçük ile Özgür Demirtaş aynı noktada buluştu! Acilen 500 ve 1000 TL'lik banknot lazım
Kars’ta hastaya giden ambulans kara saplandı
Kars’ta hastaya giden ambulans kara saplandı