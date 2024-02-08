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Yaşar Güler Somalili mevkidaşıyla görüştü

Yaşar Güler Somalili mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile görüştü. Görüşmede savunma sanayisinde atılacak adımlar ve ikili asker ilişkiler ele alındı.

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Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Nur'u bakanlıkta resmi törenle karşıladı.

İki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Nur, onur kıtasını selamladı.

Bakanlar törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, görüşmede ikili askeri ilişkiler ve savunma sanayisinde atılacak adımlar ele alındı.

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