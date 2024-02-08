Cem Küçük ile Özgür Demirtaş aynı noktada buluştu! Acilen 500 ve 1000 TL'lik banknot lazım

Son dönemde Mehmet Şimşek'e en yakın gazetecilerden birisi olarak öne çıkan Cem Küçük, Mehmet Şimşek'ten çok acilen 500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılmasını istedi. Ekonomist Özgür Demirtaş da "Nasıl olsa seçimden sonra basacaksınız" deyip aynı çağrıyı yaptı.

Abone ol

Enflasyondaki aşarı yükseliş, TL'nin dolar bazındaki erimesi sonrası Türk Lirası banknotlar adeta pula döndü. En büyük banknotun 200 lira olduğu Türkiye'de artık 200 TL birkaç yıl öncesinin 20 lirası kadar alım gücüne sahip olduğunu belirten ekonomistler, 500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılmasını öneriyor.

Mehmet Şimşek'e çağrı yaptı

500 ve 1000 TL'lik banknot basılması çağrılarına son dönem Haine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten aldığı haberlerle dikkat çeken Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de katıldı. Küçük, "Acilen 500 ve hatta 1.000 TL banknot çıkarmak gerekir sayın bakanım" deyip, Mehmet Şimşek'i etiketledi.

Enflasyon yüzde 400 arttı...

"En düşük asgari ücret 17 bin TL oldu. Son 2 yılda enflasyon yüzde 400'ün üzerinde arttı. 500'lük veya 1.000 TL'lik banknotun acilen çıkması gerekiyor." diyen Cem Küçük, aynı çağrıyı TGRT Haber'de programında da tekrarladı.

Seçim sonrası mecbur yapacaksınız!

Finans uzmanı Özgür Demirtaş da aynı saatlerde yaptığı paylaşımda, "Uzun süredir Çağrıda bulunuyorum: 500 ve 1000 TL’lik banknot basın diye. Seçim sonrası zaten MECBUR yapacaksınız. Neyi bekliyorsunuz?" diye sordu.