BIST 8.923
DOLAR 30,60
EURO 33,05
ALTIN 2.004,40
HABER /  EKONOMİ

Cem Küçük ile Özgür Demirtaş aynı noktada buluştu! Acilen 500 ve 1000 TL'lik banknot lazım

Cem Küçük ile Özgür Demirtaş aynı noktada buluştu! Acilen 500 ve 1000 TL'lik banknot lazım

Son dönemde Mehmet Şimşek'e en yakın gazetecilerden birisi olarak öne çıkan Cem Küçük, Mehmet Şimşek'ten çok acilen 500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılmasını istedi. Ekonomist Özgür Demirtaş da "Nasıl olsa seçimden sonra basacaksınız" deyip aynı çağrıyı yaptı.

Abone ol

Enflasyondaki aşarı yükseliş, TL'nin dolar bazındaki erimesi sonrası Türk Lirası banknotlar adeta pula döndü. En büyük banknotun 200 lira olduğu Türkiye'de artık 200 TL birkaç yıl öncesinin 20 lirası kadar alım gücüne sahip olduğunu belirten ekonomistler, 500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılmasını öneriyor. 

Mehmet Şimşek'e çağrı yaptı

500 ve 1000 TL'lik banknot basılması çağrılarına son dönem Haine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten aldığı haberlerle dikkat çeken Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de katıldı. Küçük, "Acilen 500 ve hatta 1.000 TL banknot çıkarmak gerekir sayın bakanım" deyip, Mehmet Şimşek'i etiketledi.

Enflasyon yüzde 400 arttı...

"En düşük asgari ücret 17 bin TL oldu. Son 2 yılda enflasyon yüzde 400'ün üzerinde arttı. 500'lük veya 1.000 TL'lik banknotun acilen çıkması gerekiyor." diyen Cem Küçük, aynı çağrıyı TGRT Haber'de programında da tekrarladı. 

Seçim sonrası mecbur yapacaksınız!

Finans uzmanı Özgür Demirtaş da aynı saatlerde yaptığı paylaşımda, "Uzun süredir Çağrıda bulunuyorum: 500 ve 1000 TL’lik banknot basın diye. Seçim sonrası zaten MECBUR yapacaksınız. Neyi bekliyorsunuz?" diye sordu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kars’ta hastaya giden ambulans kara saplandı
Kars’ta hastaya giden ambulans kara saplandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Özilhan: Refah üretmeyen büyüme geçim sıkıntısı getirir
Özilhan: Refah üretmeyen büyüme geçim sıkıntısı getirir
Otomobil aynı yöndeki araca arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı!
Otomobil aynı yöndeki araca arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı!
TFF açıkladı! Futbolda ara transfer dönemi sona eriyor
TFF açıkladı! Futbolda ara transfer dönemi sona eriyor
ABD California'daki fırtınada can kaybı 9'a yükseldi!
ABD California'daki fırtınada can kaybı 9'a yükseldi!
17 yaşındaki genç av tüfeği ile bacağından vurularak yaralandı
17 yaşındaki genç av tüfeği ile bacağından vurularak yaralandı
İnegöl Belediyesi enerjisini güneşten alacak
İnegöl Belediyesi enerjisini güneşten alacak
Şişli'de akılalmaz olay! Estetik parasını ödememek için hastaneden kaçmaya kalktı
Şişli'de akılalmaz olay! Estetik parasını ödememek için hastaneden kaçmaya kalktı
Kırklareli’de kaybolan köpek çip sayesinde bulundu
Kırklareli’de kaybolan köpek çip sayesinde bulundu
Bizim Toptan ev dışı tüketim sektöründe açık ara liderliğini ilan etti
Bizim Toptan ev dışı tüketim sektöründe açık ara liderliğini ilan etti
Milli atlet Mehmet Çelik, İspanya'daki yarışmada birinci oldu
Milli atlet Mehmet Çelik, İspanya'daki yarışmada birinci oldu