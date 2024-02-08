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Şişli'de akılalmaz olay! Estetik parasını ödememek için hastaneden kaçmaya kalktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şişli'de akılalmaz olay! Estetik parasını ödememek için hastaneden kaçmaya kalktı

Şişli’de özel bir hastanede estetik ameliyatı olan yabancı uyruklu bir kadın, iddiaya göre masrafları ödememek için kaçmaya çalıştı. Narkozun etkisinde olduğu söylenen kadın; doktor, hemşire ve çalışanlar tarafından son anda durduruldu. 

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Olay, dün akşamüstü Şişli Fulya’daki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kadın yüzünden estetik ameliyatı olmak için hastaneye geldi. Burada ücret konusunda hastanede ile anlaşan kadın, bıçak altına yattı. Narkoz verilen kadına estetik ameliyatı yapıldı ancak kadın iddiaya göre masrafları ödememek için kaçmak istedi.

Masrafları ödememek için kaçtı iddiası

Hastanede fırsat kollayan kadın, üstünde ameliyat kıyafeti ve kanı toplamak için vücuduna konulan drenlerle dışarıya çıktı. Ancak çalışanlar tarafından fark edilen kadın durduruldu. Yabancı dilde yanına gelen doktor ve hemşirelere küfür ettiği iddia edilen kadın, narkozun da etkisiyle çalışanlara saldırmaya çalıştı. Yardım isteyen doktor ve hemşirenin, güvenlik görevlilerinin de gelmesiyle kadını hastaneye geri götürdükleri bilgisine ulaşıldı. 

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