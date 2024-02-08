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Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos Aktor'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos Aktor'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Aktor ile karşılaşacak.

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Oaka Altion Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.15'te başlayacak.

Ligde 15 galibiyet ve 10 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, averajla puan cetvelinin 6. basamağında yer alıyor.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı ve sarı-lacivertli ekiple aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Panathinaikos AKTOR ise 4. sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 83-69 kazanmıştı.

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