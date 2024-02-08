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Tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede öldü

Tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede öldü

Afyonkarahisar’da tıra arkadan çarpan hafif ticari araç sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Kaza, İscehisar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B.T. (33) idaresindeki 03 ZA 075 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 03 AGA 291 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüsü kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Sürücü H.B.T, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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