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HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den kutlama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den kutlama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir kez daha Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'i kutladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir kez daha Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'i kutladı.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da yapılan seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev'i tebrik ederek, "Sonucun can Azerbaycan'ımızın siyasi ve ekonomik geleceğine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yıllar sonra ilk kez oy kullanarak demokratik hakkına kavuşan Karabağ'ımıza ve tüm Azerbaycanlı kardeşlerime selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

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