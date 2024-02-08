Aracını ilana koydu, 250 bin TL ucuza satmak zorunda kaldı şüphelendi görüntülerini izleyince gerçek ortaya çıktı

Ankara'da otomobilini satmak isteyen bir vatandaş aracını ilana koydu. Kısa süre sonra söz konusu otomobili almak için gelen iki adam şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntemle aracı 250 bin TL daha ucuza almayı başardı. Kamera görüntülerini izleyen adam, gözlerine inanamadı.

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Ankara'da aracını satmak isteyen bir kişi öyle şeyler yaşadı ki, 250 bin TL ucuza vermek zorunda kaldı.

Aracı satın almak için iki kişi olarak gelen dolandırıcılardan biri araç sahibini oyalarken, diğeri radyatör kısmına uzandı. Suyun içine yağ boşalttı. Sonra da "Araçta hasar var" diyerek satıcıdan indirim talep ettiler.

250 bin TL daha ucuza aldılar

Otomobilini 250 bin TL zarar ederek satan kişi, benzer şikayetleri çevresinde görünce dolandırıldığının farkına vardı.

Kamera görüntülerini izledi

Kamera görüntülerini izleyen talihsiz adam, gözlerine inanamadı. Yargıya başvuran satıcı, aracını alan kişilerden şikayetçi oldu.



Herkesi hayrete düşüren olayla ilgili Show Haber'e konuşan Avukat Mert Koray Aslanbaş "Aracın değeri yaklaşık 1,5 milyon. Alıcılar araçta hasar olduğunu belirterek indirim talep ediyor. Müvekkilim de tabi aslını bilmediği için talebi kabul ediyor ve yaklaşık 250 bin TL'lik zararla aracını satıyor" dedi.



Özellikle son dönemde benzer olayların yaşandığı belirtilirken, vatandaşlar daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.