Kırıkkale'de iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Kırıkkale'de gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

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Olay, Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle birbirlerine ateş açan 4 şahıs vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlı ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.