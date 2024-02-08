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Paletli ambulans mahsur kaldı traktörle çektiler

Paletli ambulans mahsur kaldı traktörle çektiler

Ardahan’ın Göle ilçesinde yolda mahsur kalan paletli ambulans traktör yardımıyla kurtarıldı.

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Ardahan’ın Göle İlçesi 3 nolu acil sağlık ekipleri ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Budaklı köyünde solunum sıkıntısı çeken 55 yaşındaki Özdilek Güler isimli erkek hastaya ulaşa bilmek için iki buçuk saat karla mücadele ettiler.

Yoğun kardan mahsur kalan paletli ambulansı sağlık personeli kürekle etrafını açarken Budaklı köyünden gelen traktör çekerek yoğun karlı bölgeden kurtardılar. Hastaneye ulaşan Özdilek Güler’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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