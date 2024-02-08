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Yüksekova’da nesli tükenmekte olan Hint oklu kirpi görüntülendi

Yüksekova’da nesli tükenmekte olan Hint oklu kirpi görüntülendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde nesli tükenmekte olan Hint oklu kirpi görüntülendi.

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Yüksekova’ya bağlı Yeşiltaş köyündeki bir tandır evine giren Hint oklu kirpi, saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi. Köpeklerinin havlaması sonucu tandır evine baktıklarında Hint oklu kirpi gördüklerini söyleyen Barış Kameri, "Zaman zaman doğada denk geliyoruz. Ancak ilk defa tandır evinde gördük. Haliyle çok şaşırdık. Sanırım yiyecek arıyor. Annemin kuruttuğu erikleri yemiş. Çok tatlı bir hayvan. Önüne yiyebileceği birkaç yiyecek bıraktık. Neslinin tükenmekte olduğunu duyduk. Tekrar doğaya bıraktık” dedi.

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