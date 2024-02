ABD'de 19 üniversite öğrencisi, Gazze için 6 gündür açlık grevinde!

ABD'de Brown Üniversitesi'nin 19 öğrencisi, İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı soykırımı protesto etmek amacıyla 6 gün önce başladığı açlık grevini sürdürüyor.

Rhode Island eyaletinde, "Sarmaşık Ligi" olarak adlandırılan ve ABD'nin en prestijli üniversitesinden biri olarak faaliyet gösteren Brown Üniversitesi'nde 19 öğrenci, kampüs gazetesi The Brown Daily Herald aracılığıyla, okul yönetiminden, Gazze'de ateşkes çağrısı yapması ve "Filistin'deki insan hakları ihlallerinden kar sağlayan şirketlerin" tasfiye edilmesini istedi.

Vakıf üniversitesinin öğrencileri, okul yönetiminin 8-9 Şubat'ta yapılacak toplantılarda, İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerinde suç ortağı olan şirketlerin üniversiteyle ticaretten men edilmesine yönelik bir karar tasarısı üzerinde oy kullanması talebini dile getirdi.

Okul gazetesine konuşan ve açlık grevine katılan öğrencilerden Niyanta Nepal, "Üniversitemiz İsrail işgalini destekleyen şirketlere yatırım yaptığı sürece biz de suç ortağıyız. Ayrıcalığımızı kullanmak için elimizden geleni yapmak bizim sorumluluğumuzdur. Üniversitemizi çağrılarımızı duymaya zorlayın. Soykırım, ırkçılık ve işgal yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Filistinli ve Yahudi öğrencilerin önderliğinde bir araya gelen 19 öğrenci 2 Şubat'ta üniversite kampüsünde, "Filistin için Açlık Grevi" yazılı tişörtler giyerek, okulun mali kuruluşu olan Brown Corporation'ın İsrail'e destek veren şirketlerle alışverişini kesinceye kadar "süresiz açlık grevi" başlattıklarını duyurmuştu.

"Gazze'de ateşkes çağrısıyla" eylemlerine devam eden Jews for Ceasefire Now adlı Yahudi Amerikalılardan oluşan aktvist grup da grev yapan öğrencilerle ilgili her gün Instagram sayfasından paylaşımda bulunuyor.

Her gün yüzlerce öğrencinin toplanarak grev yapan öğrenciler destek verdiği kampüste yarın 200 öğrencinin daha açlık grevine dahil olması bekleniyor.

Rektörden öğrencilerin talebine ret

Brown Üniversitesi Rektörü Christina Paxson, geçen hafta öğrencilerle paylaştığı duyuruda, yönetim kurulu toplantıları sırasında, ticari ilişkilerin kesilmesi istenen İsrail'e destek veren firmalar konusunu gündeme getirmeyi planlamadığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal operasyonlarıyla ilgili çok fazla protestonun düzenlendiği üniversitede 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleşen eylemlerde 60'tan fazla öğrenci gözaltına alınmıştı.

Kasım 2023'te Vermont eyaletinde, diğer iki Müslüman arkadaşıyla birlikte uğradığı ırkçı saldırı sonucu felç kalan Filistin asıllı Hisham Awartanı da Brown üniversitesi öğrencisi olarak söz konusu protestolara katılan bir isimdi.