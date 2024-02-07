BIST 8.843
DOLAR 30,59
EURO 32,98
ALTIN 2.001,73
HABER /  DÜNYA

BM: İsrail saldırısı altında Gazze'de açlık 12 kat arttı

BM: İsrail saldırısı altında Gazze'de açlık 12 kat arttı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırısı altında Gazze'de açlığın 12 kat arttığını duyurdu.

Abone ol

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

7 Ekim'in ardından Gazze'deki gıda kıtlığı, sağlık hizmetlerindeki yıkım, yetersiz temiz su tesisleri ve hijyen koşulları nedeniyle 5 yaş altı çocuklar, hamile ve emziren kadınları ciddi risk altına soktuğunu belirten Dujarric, "Bölgedeki insani yardım ortaklarımızın araştırmasına göre, Gazze'de açlık (7 Ekim öncesine göre) 12 kat arttı" diye konuştu.

Dujarric, gerekli tedavi ve önleyici hizmet sağlanmazsa durumun çok daha kötü olacağına işaret ederek, insani yardım çalışanlarının 5 yaş altı çocuklar ile hamile ve emziren kadınlara yardım sağladığını bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hamas: "Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik"
Hamas: "Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik"
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Türkiye Varlık Fonu'nun 500 milyon dolarlık tahvil anlaşmasına yatırımcı patlaması
Türkiye Varlık Fonu'nun 500 milyon dolarlık tahvil anlaşmasına yatırımcı patlaması
Netanyahu, Hamas'ın ateşkes önerisini reddetti!
Netanyahu, Hamas'ın ateşkes önerisini reddetti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i tebrik etti
Moto kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna para cezasının gerekçesi
Moto kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna para cezasının gerekçesi
Teröristlere şehit demişti! TİP'li Doruk Ulaş Özdemir tutuklandı
Teröristlere şehit demişti! TİP'li Doruk Ulaş Özdemir tutuklandı
Hatayspor penaltılarda yıkıldı! Başakşehir çeyrek finalde
Hatayspor penaltılarda yıkıldı! Başakşehir çeyrek finalde
Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti ertelendi: Seçimlerden sonra yapılacak
Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti ertelendi: Seçimlerden sonra yapılacak
Gaziantep FK'yı yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
Gaziantep FK'yı yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
Davidson, Süper Lig'e Başakşehir'le döndü
Davidson, Süper Lig'e Başakşehir'le döndü
Azerbaycan’da kesin olmayan sonuçlara göre Aliyev yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
Azerbaycan’da kesin olmayan sonuçlara göre Aliyev yeniden Cumhurbaşkanı seçildi