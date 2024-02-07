Moto kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna para cezasının gerekçesi

Takdiri indirim ve cezanın para cezasına çevrilmesi hususları uygulanırken, suçun işleniş biçimi ile sanığın suçtan sonra mağdur tarafın zararlarını gidererek gösterdiği pişmanlığın dikkate alındığı belirtildi.

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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, Fatih'te kullandığı otomobille çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanıyordu.

Mahkeme, Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a 27 bin 300 lira adli para cezası vermişti. Şimdi, bu kararın gerekçesi açıklandı.

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararında, sanık Mahmud'un ifadesi, kaza tespit tutanağı ve maktul Göçer'in eşinin farklı tarihlerde alınan ifadelerine yer verdi.

"Zararlarım giderildi, şikayetimden vazgeçtim"

Kararda, Göçer'in 20 Aralık 2023'teki ifadesinde, "Olaya ilişkin tüm zararlarım giderildiğinden bu aşamada herhangi bir şikayetim bulunmamaktadır" dediği belirtildi. Ayrıca, Göçer ailesinin avukatının 27 Aralık 2023'te dosyaya sunduğu dilekçeyle davadaki şikayetlerinden vazgeçtikleri kaydedildi.

Gerekçeli kararda, sanık Mahmud'un olay günü aracıyla seyir halindeyken şerit değiştirmeye çalıştığı anda maktul Göçer'in motosikletiyle aynı yönde ilerlediği ve sağa doğru yönelmekte olduğu anlatılarak, sanığın motosikletin şerit değiştirdiğini göz önünde bulundurması gerektiğine yer verildi.

"Sanık, takip mesafesini korumadı"

Kararda, sanığın zamanında uygun fren tedbiri ile takip mesafesini koruyarak motosikletin gerisinde durması ve Göçer'in sol tarafından kontrollü biçimde seyrine devam etmesi gerektiği noktasına riayet etmediği aktarıldı.

Sanık Mahmud'un, sağ şeride giren ve durma seviyesinde yavaşlayarak şerit içinde hafif sağa yönelen Göçer'e çarpması nedeniyle olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışıyla kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu vurgulandı.

"Kurye de arkasından gelen otomobile dikkat etmeliydi"

Gerekçeli kararda, Göçer'in de motosikletiyle seyir halindeyken sağa doğru şerit değiştirme manevrası yapmak istediği sırada, arkasından gelen otomobilin seyir durumuna dair gerekli ve yeterli ayna kontrollerini yapması, bahse konu otomobilin de kendisi gibi şerit değiştirmekte olduğunu göz önünde bulundurması gerektiği belirtildi.

"Göçer de tali derecede kusurluydu"

Göçer'in bu hususa riayet etmeyerek, 80 kilometre azami hız limitli yolda sağ taraftaki banket kesimi yerine sağ şeritte hızını duracak seviyeye düşürdüğü anlatılan gerekçeli kararda, Göçer'in devamında sağ şeritte hafif sağa manevra yaparak kazaya karışması dolayısıyla tali derecede kusurlu olduğu ifade edildi.

Kararda, hüküm kurulurken, ''sanığın şahsi ve sosyal durumu, suçun işleniş şekli, kazada sanığın asli derecede kusurlu olması ve ölenin kusur durumu'' hususlarının dikkate alındığı belirtildi.

"Mağdurun zararlarını gidererek gösterdiği pişmanlığı dikkate alındı"

Hükmün, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan alt sınırdan orantılı olacak şekilde uzaklaşılarak belirlendiği bildirilen gerekçeli kararda, takdiri indirim ve cezanın para cezasına çevrilmesi hususları uygulanırken, suçun işleniş biçimi ile sanığın suçtan sonra mağdur tarafın zararlarını gidererek gösterdiği pişmanlığın dikkate alındığı anlatıldı.