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Gürcistan'da "balon" kazasında 3 kişi öldü

Gürcistan'da "balon" kazasında 3 kişi öldü

Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesinde meydana gelen "balon" kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Yerel basına göre, Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesindeki Tetritskaro belediyesine bağlı Asureti köyüne yakın bir balon kazası meydana geldi.

Ülkenin Poti şehrinden Kakheti bölgesine doğru giden balonun Asureti köyün yakınlarında elektrik direklerine çarpması sonucu balondaki 2'si Gürcistan, 1'i Polonya vatandaşı olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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