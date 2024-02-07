Çanakkale'de bilişim dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama

Çanakkale'de internette verdikleri sahte ilanlar üzerinden vatandaşları dolandıran 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Abone ol

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahibinden.com ve Facebook Marketplace isimli uygulamalar üzerinden oluşturdukları sahte ilanlar ile iletişime geçtikleri vatandaşlardan kapora ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik Merkez ve Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 9 kişiye işlem yapıldı. Suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 adet telefon, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet sim kart, 1 adet sim kart adaptörü, 9 adet banka kartına el konuldu. Gözaltına alınan 3 şahıs ise, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.