BIST 8.855
DOLAR 30,59
EURO 32,98
ALTIN 2.009,70
HABER /  GÜNCEL

Şanlıurfa'da 1314 deprem konutu teslim edildi kuralar çekildi Erdoğan'dan açıklamalar

Şanlıurfa'da 1314 deprem konutu teslim edildi kuralar çekildi Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da 1208'i il ve ilçe merkezlerinde, 106'sı kırsalda olmak üzere toplam 1314 afet konutunun teslim töreninde konuştu. Erdoğan, "Milletçe yüreğimizin yandığı afetlerde, birileri şov, siyasi istismar peşinde koşarken biz dertlere derman peşindeydik." dedi. 

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırbaşları:

"Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin konutumuzun yapımı hızla devam ediyor. Bunları en kısa sürede tamamlayıp hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. 

Bir başka ülkenin başına gelse o ülkeyi yerle yeksan edecek nice hadise bizi yolumuzdan döndüremedi. Elbette bedel ödedik, sarsıldık. Hiçbir badirenin hedeflerimizle aramıza girmesine izin vermedik.

Yaraları sarma noktasında ortaya koyduğumuz gayretin bizatihi şahidi milletimizdir.

"Birileri şov, siyasi istismar peşinde koşarken biz dertlere derman peşindeydik"

Afet yönetiminde ülkemizi farklı seviyeye taşıdık. Yaraları sarma noktasında ortaya koyduğumuz gayretin bizatihi şahidi milletimizdir. Milletçe yüreğimizin yandığı afetlerde, birileri şov, siyasi istismar peşinde koşarken biz dertlere derman peşindeydik. 

Can kaybı olarak 53 binden fazla insanımızı toprağa verdik. Rabbim hepsinin ruhlarını şad etsin diyorum.  İlimizde 578 konteynerin olduğu 2 konteyner kent faaliyet gösteriyor. 

22 yıl iktidarda olmak üzere 40 sene boyunca aziz milletimize hizmet etme imkanımız oldu. 81 ilimizin her bir ilçesinde, her bir mahallesinde eserimiz, ayak izimiz, dikili taşımız var.

"Deprem meselesinde millete yük olmayı tercih edenleri havale ediyoruz"

Biz insanımızın yürek yangınını bir an önce söndürmenin derdindeyiz.

Deprem meselesinde bile yük almak yerine millete yük olmayı tercih edenleri tarihe ve vicdana havale ediyoruz. Vaktimizi ve enerjimizi bu kifayetsiz muhterislerle harcamayacağız."

ÖNCEKİ HABERLER
Sigarayı bırakanlara önemli tavsiye: Hatırlatacak her şeyden uzak durun!
Sigarayı bırakanlara önemli tavsiye: Hatırlatacak her şeyden uzak durun!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Çöp evi boşaltılan kadın sinir krizi geçirdi
Çöp evi boşaltılan kadın sinir krizi geçirdi
Korkunç cinayet! Tartıştığı iş arkadaşını baltayla öldürdü!
Korkunç cinayet! Tartıştığı iş arkadaşını baltayla öldürdü!
Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Taylor Swift'i korkutan takip! Şarkıcının avukatları uyardı
Taylor Swift'i korkutan takip! Şarkıcının avukatları uyardı
Arı kovanları yandı, arılar telef oldu!
Arı kovanları yandı, arılar telef oldu!
Güneşli havayı gören vatandaş balık tutmaya koştu
Güneşli havayı gören vatandaş balık tutmaya koştu
Depremzede aile poğaça-börek satarak hayata tutundu!
Depremzede aile poğaça-börek satarak hayata tutundu!
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu
Kars'ta sebze halinde yangın çıktı!
Kars'ta sebze halinde yangın çıktı!
Cinsel istismar sanığından ürperten açıklama: "Onu 18 yaşında biliyordum"
Cinsel istismar sanığından ürperten açıklama: "Onu 18 yaşında biliyordum"