Şanlıurfa'da 1314 deprem konutu teslim edildi kuralar çekildi Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da 1208'i il ve ilçe merkezlerinde, 106'sı kırsalda olmak üzere toplam 1314 afet konutunun teslim töreninde konuştu. Erdoğan, "Milletçe yüreğimizin yandığı afetlerde, birileri şov, siyasi istismar peşinde koşarken biz dertlere derman peşindeydik." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırbaşları:

"Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin konutumuzun yapımı hızla devam ediyor. Bunları en kısa sürede tamamlayıp hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Canla başla çalışmayı sürdüreceğiz.

Bir başka ülkenin başına gelse o ülkeyi yerle yeksan edecek nice hadise bizi yolumuzdan döndüremedi. Elbette bedel ödedik, sarsıldık. Hiçbir badirenin hedeflerimizle aramıza girmesine izin vermedik.

Yaraları sarma noktasında ortaya koyduğumuz gayretin bizatihi şahidi milletimizdir.

"Birileri şov, siyasi istismar peşinde koşarken biz dertlere derman peşindeydik"

Afet yönetiminde ülkemizi farklı seviyeye taşıdık. Yaraları sarma noktasında ortaya koyduğumuz gayretin bizatihi şahidi milletimizdir. Milletçe yüreğimizin yandığı afetlerde, birileri şov, siyasi istismar peşinde koşarken biz dertlere derman peşindeydik.

Can kaybı olarak 53 binden fazla insanımızı toprağa verdik. Rabbim hepsinin ruhlarını şad etsin diyorum. İlimizde 578 konteynerin olduğu 2 konteyner kent faaliyet gösteriyor.

22 yıl iktidarda olmak üzere 40 sene boyunca aziz milletimize hizmet etme imkanımız oldu. 81 ilimizin her bir ilçesinde, her bir mahallesinde eserimiz, ayak izimiz, dikili taşımız var.

"Deprem meselesinde millete yük olmayı tercih edenleri havale ediyoruz"

Biz insanımızın yürek yangınını bir an önce söndürmenin derdindeyiz.

Deprem meselesinde bile yük almak yerine millete yük olmayı tercih edenleri tarihe ve vicdana havale ediyoruz. Vaktimizi ve enerjimizi bu kifayetsiz muhterislerle harcamayacağız."