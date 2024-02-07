Akrabasını vuran şahıs adliyeye sevk edildi

Düzce’de akrabasını sokak ortasında silahla yaralayarak polis merkezine teslim olan şahıs adliyeye sevk edildi. Vurulma anı ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı

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Olay, Aydınpınar Caddesi Şemsettin Öney Cami yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre E.İ. ile husumetli olduğu akrabası A.M. karşı karşıya geldi. E.İ. belindeki ruhsatsız tabanca ile A.M.’yi bacağından vurarak yaraladı. Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri A.M.’yi ambulansla hastaneye kaldırırken E.İ. silahıyla polis merkezine teslim oldu. Burada yapılan sorgulamasının ardından şüpheli E. İ. adli makamlara sevk edildi. Vurulma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.