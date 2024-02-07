Gazze’de can kaybı 27 bin 708’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bin 708’e, yaralananların sayısı ise 67 bin 147’ye yükseldi.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 124 gündür devam ederken can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 123 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 169 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 27 bin 708’e, yaralananların sayısının ise 67 bin 147’ye yükseldiği aktarıldı. İsrail ordusunun, ambulansların ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ve enkaz altında kalan Filistinlilere ulaşmasını engellediği belirtildi.