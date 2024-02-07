İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya dönüyor! İşte dönüş için planlanan saat, canlı izle...

İlk Türk astronot olarak uzaya çıkan Alper Gezeravcı'nın bugün itibarıyla dünyaya dönmesi planlanıyor. Hava koşullarının uygun olması durumunda Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Türkiye saati ile (TSİ) 17.05'te dünyada olması bekleniyor. Gezeravcı'nın dönüşü için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan da bir açıklama geldi. Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ile ilgili canlı yayınların saat TSİ 15.00 itibarıyla başlayacağı bildirildi.

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin bugün TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesi bekleniyor.

SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını duyurdu.

Şirket, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.

Bakan Kacır'dan açıklama: Koşullar olumlu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bugün Dünya'ya dönüşünün başlaması için koşulların olumlu göründüğünü bildirdi.

Kacır, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gezeravcı'nın bugün başlaması planlanan dönüş yolculuğuna ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kacır, "Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinden iyi haber var. Koşullar olumlu görünüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya dönüş yolculuğu bugün 17.05'te başlayacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Canlı yayınla izlenebiliyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğuna ilişkin canlı yayınlar Türkiye saati ile (TSİ) 15.00'ten itibaren canlı olarak izlenebiliyor.

Axiom Space'in, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının ISS'den ayrılması çevrim içi olarak şirketin "axiom.space/live" hesabından takip edilebilecek.

Bu kapsamda kapının kapanmasına yönelik canlı yayın TSİ 15.00'te başladı. Dragon kapsülünün ISS'den ayrılış yayını ise TSİ 16.45'te başlayacak.