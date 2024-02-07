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Lütfü Savaş'tan adaylık kararı! Sinmeyeceğim dedi Hatay kararını duyurdu

Lütfü Savaş'tan adaylık kararı! Sinmeyeceğim dedi Hatay kararını duyurdu

Dün deprem anması sırasında yurttaşlar tarafından protesto edilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş'tan yeni açıklama. geldi. Savaş, "Korkmayacağım, silmeyeceğim ve yılmayacağım" diyerek, adaylığının devam ettiğini vurguladı.

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CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, açıklamada bulunarak adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu. Savaş açıklamasında "Hatay'da oynanmak istenen oyunları biliyoruz. Hatay'da sığınmacı işgaline karşı olacağımı herkesle paylaşmak istiyorum. Korkmayacağım, sinmeyeceğim, yılmayacağım. Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor" dedi.

Dün deprem anması sırasında yurttaşlar tarafından protesto edilen Lütfü Savaş bugün açıklama yaptı.

Savaş, "Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Protestocuların kim olduğunu biliyoruz. Korkmayacağım, sinmeyeceğim" dedi.

Lütfü Savaş, adaylıktan çekilmeyeceğini de vurguladı. Savaş, "Adaylığım devam ediyor, seçimi kazanacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün yaptığı açıklamada Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığı ile ilgili, "Partinin yetkili kurulları, bu konuyu enine boyuna değerlendirip Hatay'ın tüm ilçeleriyle, belki de 2-3 gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp bir karar verecektir" demişti.

Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor

Savaş, "Hatay'da oynanmak istenen oyunları biliyoruz. Hatay'da sığınmacı işgaline karşı olacağımı herkesle paylaşmak istiyorum. Korkmayacağım, sinmeyeceğim, yılmayacağım. Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Beni protesto ettiler, biz bunların kim olduğunu biliyoruz" dedi.

"Sayın Bakanımıza söz attılar"

Deprem bölgesindeki protestoları da değerlendiren Savaş, "Sayın Bakanımıza söz attılar. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın atamış olduğu bir bakan vardı. Bizi sevmeyebilirler ama ya bir tanesinin elinde el bombası olsaydı, silah olsaydı... Sayın Cumhurbaşkanımız bir yere giderken önden önlem alınıyor. Burada da alınmalıydı" ifadelerini kullandı.

CHP'den yeni Lütfü Savaş açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden CHP'den aday gösterilmesiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Adayla ilgili Hatay'ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz Hatay halkından da ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz." dedi.

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