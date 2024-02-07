BIST 8.893
DOLAR 30,60
EURO 32,98
ALTIN 1.999,59
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Ahmet Özhan, "Şevkefza İlahiler" konserinde 300 yıllık ilahileri yorumlayacak

Ahmet Özhan, "Şevkefza İlahiler" konserinde 300 yıllık ilahileri yorumlayacak

Türk sanat ve tasavvuf müziği sanatçısı, oyuncu ve Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin postnişini Ahmet Özhan, bestekar Neyzen Hakan Alvan yönetimindeki icra heyetiyle 9 Şubat'ta Fatih Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Abone ol

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 300 yıldır tekkenin meşkhanesinde icra edilen ilahiler, son bir yıl içinde oluşturulan Türk Tasavvuf Musikisini ve Folklörünü Araştırma ve Yaşatma Vakfı (TTMFAV) icra heyetiyle "Şevkefza İlahiler" konserinde yorumlanacak.

Halveti tarikatının son kol kurucu piri olarak kabul edilen Seyyid Muhammed Nureddin Cerrahi'nin asitanesi, vakıf olarak 300 yıllık geleneği yaşatıyor.

Asitanenin 18. postnişin Fahreddin Erenden'in 1925'ten sonra resmi olarak türbedar sıfatıyla çok az sayıda tasavvuf erbabıyla yaşatmaya çalıştığı Halveti/Cerrahi usul ve ritüelleri, kendisinden sonra makama gelen Muzaffer Ozak tarafından yurt dışına açılmış, 1970'li yıllardan itibaren Avrupa ve ABD'nin pek çok ülkesinde festivallerde ve katedrallerde icra edilmişti.

İlahiler 1980'li yıllarda notaya alındı

Fahreddin Erenden'in manevi oğlu olarak kabul ettiği Safer Dal, geleneksel meşk usulüyle notasız olarak derviş, zakir ve hafızların ezberindeki binlerce ilahiyi teybe kaydederek tespit, kayıt ve derleme çalışması başlattı.

Muzaffer Ozak'ın vefatıyla türbedarlık görevine gelerek pir postuna geçen Dal, 1980'li yıllarda Cüneyt Kosal, Doğan Dikmen gibi klasik Türk musikisi virtüözlerine, ilahileri notaya aldırdı ve böylece binlerce ilahi yok olmaktan kurtuldu.

Aynı yıllarda Üsküdar Musiki Cemiyetinde tanıştığı Ömer Tuğrul İnançer ile asitaneye gelen sanatçı Ahmet Özhan, bir yandan solist olarak şarkı söylerken, bir yandan da tekkede nota ile tespit ve meşk ile icra faaliyetlerine katıldı.

Özhan, 1980'li yılların sonlarında Türkiye'de konser salonlarında ilk defa tasavvuf musikisi eserlerini yorumladı. Sanatçının yurt içi ve yurt dışındaki konserleri yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verilen Özhan, İnançer ile Kültür Bakanlığı bünyesinde Tarihi Türk Musikisi Topluluğunu kurarak genel sanat yönetmeni oldu.

Ahmet Özhan, İnançer'in vefatının ardından, bir yıl içinde vakfın tarihi binasında bir yandan devran, sema, semah gibi zikir usullerinin gençlere öğretilmesi ve tekkenin meşkhanesinde geleneksel icra usulünün yaşatılmasına devam ederken, bir yandan da İslam Estetiği, Füsusü'l Hikem, Mesnevi ve Divan Şerhleri gibi çok sayıda ders programı hazırladı.

Sanatçı ayrıca bestekar neyzen Hakan Alvan'ı profesyonel düzeyde bir icra heyeti oluşturması için görevlendirdi. Sema ve zikir usulü dersleri alan gençlerle Konya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı etkinliklerinde tasavvuf koreografisinin icra edilmesini sağlayan Özhan, 9 Şubat'ta TTMFAV İcra Heyeti'nin ilk konserinde solist olarak sahne alacak.

ÖNCEKİ HABERLER
2.5 milyar TL ile kayıplara karışmıştı! Ünlü iş insanı ve eşi kaçmak üzereyken yakalandı
2.5 milyar TL ile kayıplara karışmıştı! Ünlü iş insanı ve eşi kaçmak üzereyken yakalandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Murat Kurum'dan çalışanların kuracağı kooperatiflere KİPTAŞ eliyle destek sözü
Murat Kurum'dan çalışanların kuracağı kooperatiflere KİPTAŞ eliyle destek sözü
BBP lideri Destici Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinin nedenini açıkladı
BBP lideri Destici Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinin nedenini açıkladı
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
'Adliyeye saldıranların en büyük hamisi CHP yöneticileri!' Cumhurbaşkanı Erdoğan, YRP adayı için ne dedi
'Adliyeye saldıranların en büyük hamisi CHP yöneticileri!' Cumhurbaşkanı Erdoğan, YRP adayı için ne dedi
Davut Gül: Yaralı vatandaşlarımızdan 2'si taburcu oldu
Davut Gül: Yaralı vatandaşlarımızdan 2'si taburcu oldu
Erzincan'da 55 kilo uyuşturucu ele geçirildi! Piyasa değeri 16 milyon TL!
Erzincan'da 55 kilo uyuşturucu ele geçirildi! Piyasa değeri 16 milyon TL!
Doğurduğu 4 bebeği de hastanede terk etti! Soruşturma başlatıldı, savunmasında bakın ne dedi
Doğurduğu 4 bebeği de hastanede terk etti! Soruşturma başlatıldı, savunmasında bakın ne dedi
Hatay halkını bakın kim tehdit etmiş! Murat Kurum durup dururken neden ağladı?
Hatay halkını bakın kim tehdit etmiş! Murat Kurum durup dururken neden ağladı?
A Milli Takım, Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak
A Milli Takım, Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak
Amasya’da çöp dolu tırdan 3 kaçak göçmen çıktı
Amasya’da çöp dolu tırdan 3 kaçak göçmen çıktı