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Amasya’da çöp dolu tırdan 3 kaçak göçmen çıktı

Amasya’da çöp dolu tırdan 3 kaçak göçmen çıktı

Amasya’da polisin durdurduğu çöp dolu tırın dorsesinde yapılan aramada Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen bulundu. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Van’dan Ankara’ya doğru gitmekte olan ambalaj atığı yüklü 06 S 8549 plakalı tır, Taşova kavşağındaki uygulama noktasında durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğüne çekilen tırda arama yapıldı.
Etrafa ağır koku yayan tırın üstündeki çadırı açan polisler çöplerin arasına saklanmış halde Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmenle karşılaştı. Tır sürücüsü F.A. (32) gözaltına alındı. F.A. habercilerin, "Bu insanları neden çöp yüklü tıra aldınız?" sorusuna ise "Ben bilmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

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