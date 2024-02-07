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Taylandlı gelin, Ordu’da Müslüman oldu

Taylandlı gelin, Ordu’da Müslüman oldu

Tayland’da yaşayan Phakchıra Lapudom, kocasının memleketi olan Ordu’da Müslüman oldu.

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Altınordu ilçesinde yaşayan Bayram Kekin, Taylandlı Phakchıra Lapudom ile tanıştı. Evlilik kararı alan çift dünya evine girdi. Türk vatandaşı olan Phakchıra Lapudom, sonrasında da İslam dininden etkilenerek Müslüman olmak için Ordu İl Müftülüğü’ne başvurdu. Phakchıra Lapudom, İl Müftülüğü’nde yapılan ‘ihtida merasimi’ ile Müslüman oldu. İsmini ‘Oya’ olarak değiştiren kadın için Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, kendisine İslam dininin temel esaslarına dair bilgiler vererek tebrik etti.

İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, “Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum, Allah’ım yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin” ifadelerine yer verdi.

Merasim sonunda İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, ‘İhtida Belgesi’ ile birlikte Kur’an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti.

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