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13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sürücüye 1 yıl 6 ay hapis!

13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sürücüye 1 yıl 6 ay hapis!

İstanbul Ataşehir'de, okulundan evine gitmek için müşteri olarak aracına binen 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şoföre 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Ataşehir’de 30 Eylül 2023 tarihinde 13 yaşındaki İ.Ö. okulda aldığı ek ders eğitimi sonrası evine gitmek için bindiği ticari takside taksi şoförü H.G.(30)’nin sözlü tacizi ile karşı karşıya kaldı. Ailenin şikayeti üzerine şüpheli H.G., emniyet ekiplerince gözaltına alındı. H.G. 'cinsel taciz' suçundan hakkında yürütülen tahkikatın ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanık H.G. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık H.G.’yi ‘Cinsel taciz’ suçundan 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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