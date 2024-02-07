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Polisten kaçmaya çalışırken ekip otosuna çarptı: 2 polis yaralandı!

Polisten kaçmaya çalışırken ekip otosuna çarptı: 2 polis yaralandı!

Edirne'de bir sürücünün kaçmaya çalıştığı aracıyla çarptığı ekip otosundaki 2 polis memuru hafif yaralandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de "dur" ihtarına uymayan X 7348 KC Bulgar plakalı aracı Güney Çevre Yolu'nda durdurmak istedi.

Ekiplerden kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Takibe alınan sürücünün kullandığı araç, ekip otosuna çarptı.

Aracını bırakıp kaçan sürücü ekiplerce yakalandı.

Kazada hafif yaralanan 2 polis, 112 Acil Sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü Ö.G'nin 23 farklı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

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